نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يتعاقد على فيلم "خبطة العمر" بتوقيع هاني سرحان ومحمد سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعاقد النجم أحمد السقا على بطولة فيلم جديد بعنوان "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل بعد الاستقرار على اختيار باقى فريق العمل والتعاقد معهم.

ويعرض للنجم أحمد السقا في السينمات، فيلم "السرب" والذى استطاع أن يتصدر الإيرادات خلال الفترة الحالية، حيث حقق 41 مليون جنيه خلال شهر تقريبًا من طرحه بالسينمات، وما زال مرشحًا لتحقيق الإيرادات حيث يستكمل المنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

وقدم النجم أحمد السقا في رمضان الماضى مسلسل "العتاولة" والذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، حيث لاقى العمل تفاعلًا من المشاهدين، وهو ما أثار تداول بعض مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في المسلسل بجانب أحمد السقا، كل من، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك النجم أحمد السقا كضيف شرف في فيلم "عصابة الماكس" الذى يعرض في عيد الأضحى المقبل، حيث يظهر السقا مع أحمد فهمي في السينما للمرة الثانية بعد أن ظهر معه كضيف شرف في فيلم "سمير وشهير وبهير" عام 2010.