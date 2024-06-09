نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى بسيط يروج لفيلم عصابة الماكس.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان مصطفى بسيط لفيلمه الجديد "عصابة الماكس، حيث شارك البرومو التشويقي له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق مصطفى بسيط على الفيديو قائلًا: "كل خطوة كمين.. فيلم عصابة الماكس فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية”.





أبطال وصناع فيلم "عصابة الماكس"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة الماكس " بجانب الفنان أحمد فهمي عدد كبير من الفنانين أبرزهم: لبلبة، روبي أوس أوس مصطفى بسيط حاتم صلاح محمد لطفى وأحمد فهيم، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.



أحداث فيلم "عصابة الماكس"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.





آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط هو مشاركته في فيلم" بعد الشر "، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

أبطال فيلم بعد الشر

وفيلم بعد الشر بطولة كلا من علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس وأوس أوس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، ويعد الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، واخراج أحمد عبد الوهاب.



أحداث فيلم "بعد الشر"

يدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.