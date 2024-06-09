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أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان المتميز ٢٠٢٤ بإحدي فنادق محافظة القاهرة وكرم عدد من صُناع أعمال رمضان أبرزهم مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة”

تكريم أبطال مسلسل أعلى نسبة في مجلس القومي للحقوق الإنسان

تكريم أبطال مسلسل أعلى نسبة في مجلس القومي للحقوق الإنسان

أبرز المكرمين في المجلس القومي لحقوق الإنسان

و كان أبرز المكرمين الفنانة القديرة ميمي جمال والفنان القدير أحمد كمال والفنان القدير ياسر علي ماهر والفنانة بسمة والفنانة صابرين والفنان الشاب يوسف عمر والفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر والفنان أحمد خالد صالح والفنان محمد جمعة والفنان إسلام إبراهيم والفنانة فرح يوسف والفنانة يسرا اللوزى والفنان القدير محمد محمود وعدد آخر من الفنانين والفنانات والأعمال الدرامية.