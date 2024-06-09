القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان المتميز ٢٠٢٤ بإحدي فنادق القاهرة وكرم عدد من الفنانين والفنانات و المخرجين و المخرجات وأبرزهم المخرجة القديرة إنعام محمد علي و التي وقف جميع النجوم الحاضرين لها أثناء التكريم تقديرًا وإحترامًا لها ولأنها سببًا في نجاحهم جميعًا وتحدثت إنعام عن مشوارها الإخراجى وأعربت عن سعادتها بالتكريم.

تكريم المخرجة إنعام محمد علي في مجلس القومي للإنسان

أبرز المكرمين في المجلس القومي لحقوق الإنسان

و كان أبرز المكرمين الفنانة القديرة ميمي جمال والفنان القدير أحمد كمال والفنان القدير ياسر علي ماهر والفنانة بسمة والفنانة صابرين والفنان الشاب يوسف عمر والفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر والفنان أحمد خالد صالح والفنان محمد جمعة والفنان إسلام إبراهيم والفنانة فرح يوسف وعدد آخر من الفنانين والفنانات والأعمال الدرامية