ميس حمدان تروج لأحدث أعمالها “زلزال في قلبي”

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميس حمدان عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، البرومو الرسمي لأحدث أغانيها الجديدة بعنوان “زلزال في قلبي” والتى من المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة، معلقة: “زلزال في قلبي قريبًا على كل المنصات”.

اغنية "زلزال في قلبي"

واغنية "زلزال في قلبي"، من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، توزيع چورچ عاطف، ميكس وماستر ماهر صلاح، وناي محمد عاطف، وصورت ميس حمدان الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان، في أجواء صيفية تناسب موسم الصيف.

أحدث أعمال ميس حمدان

ومن ناحية اخري، شاركت الفنانة ميس حمدان فى فيلم “السيستم” الذى طرح فى السينمات خلال الشهور القليلة الماضية، والعمل من بطولة: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم وتأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، وقامت ميس بالغناء مع الفيشاوى وأرسنك الأغنية الدعائية للفيلم.

آخر أعمال ميس حمدان

وكان آخر أعمال ميس حمدان الغنائية أغنية "شيك ومهندم" التي طرحتها في شهر مايو من العام الماضى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع لهانى يعقوب، وصورت ميس الأغنية فيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان، وايضا فيلم أسود ملون الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

كلمات أغنية «شيك ومهندم»

جيه من نفسه شيك ومهندم في نفسه

حلو اللبس اللي لابسه

(بس الأحلى اللي لابسه (إيه، إيه

جيه على سهوة زي السكر في القهوة

أيوة بذوب بعشق بهوى

(ده أنا من البرج العالي بهوى (العالي بهوى

جيه من نفسه شيك ومهندم في نفسه

حلو اللبس اللي لابسه

مش أحلى اللي لابسه

جيه على سهوة زي السكر في القهوة

أيوة بذوب بعشق بهوى

ده أنا من البرج العالي بهوى

في القلب كلبش (آه

(وبكل قوة (قوة) خلَّص ما ونش (يلاه

(أول ما دردش (كلبش) في القلب كلبش (هو

(وبكل قوة (هو) خلَّص ما ونش (يلاه

صوته حلو ملعلع (ملعلع

(مجدع واستجدع (مجدع) والليلة مبدع (بسمع

(بسمع وأتمتع (أتمتع) صوته حلو ملعلع (ملعلع

مجدع واستجدع والليلة، الليلة مبدع

إيه، إيه آه، آه

إيه، إيه آه، آه

قلبي الملخبط (آه

ع الباب فتحنا

ده إحنا المفروض نزغرط نتنطط

قلبي الملخبط (خبط

(ع الباب فتحنا (تحنا

(إحنا المفروض (نتنطط

صوته حلو ملعلع (ملعلع

مجدع واستجدع (مجدع) والليلة مبدع

بسمع، بسمع، بسمع

ملعلع، ملعلع، ملعلع

مجدع واستجدع والليلة، الليلة مبدع

إيه، إيه، إيه آه لالالأ، لالالأ

إيه، إيه، إيه آه

لالالأ، لالالأ

إيه، إيه آه، آه

جيه من نفسه) شيك ومهندم في نفسه)

حلو اللبس اللي لابسه

بس الأحلى اللي لابسه

جيه على سهوة زي السكر في القهوة

أيوة بذوب بعشق بهوى

ده أنا من البرج العالي بهوى

(جيه من نفسه (لالالأ، لالالأ، لالالأ

(جيه على سهوة (لالالأ، لالالأ