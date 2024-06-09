محمد محمود: الفن لازم يساعد في دعم القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد محمود استعداده لتقديم عمل عن القضية الفلسطينية دون أجر، وذلك دعمًا للقضية ولأشقائنا في قطاع غزة، وقال: الفن لازم يساعد في دعم القضية الفلسطينية، ولازم نبقى عنصر ضغط ونوصل الرسالة كلها، منكلمش بعض ونتكلم بكل لغات العالم، وأنا أتمنى تقديم عمل عن فلسطين وبلا مقابل.

محمد محمود على أتم الاستعداد للمشاركة في الحرب

وأكد محمد محمود أنه على أتم الاستعداد للمشاركة في الحرب، إذ قال: أقسم بالله هروح أحارب ولو أتطلب مني والله العظيم لن أتوانى، خلاص الضمير العالمي صحي، واللي بنشوفه في إسرائيل دليل على إن فيه ناس كانت مغيبة، ولما عرفوا الحقيقة إسرائيل اتعرّت قدام العالم.. والفن لازم يدعم القضية، إحنا أقل شيء نقدر نعمله إننا نتكلم عنهم، لكن في الآخر الحق مش هيضيع، ما دام فيه ناس بتدافع عنه، ومهما كانت قوة العدو فالمعركة مستمرة وهذا يحسب لأشقائنا في غزة، لأن الاتنين غير متكافئين، لكن لازم الحق هيرجع.

أحدث أعمال محمد محمود

ومن ناحية اخري، يشارك محمد محمود في فيلم بنقدر ظروفك، تدور أحداثه حول قصة تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان، وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيسكريم! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء.

اخر اعمال محمد محمود

وكان اخر اعمال الفنان محمد محمود هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة والذي تدور أحداثه عن بنت تتورط في حياة التيك توك، ويناقش المشاكل التي تحدث في عالم الإنفلونسر وكيف يتم تكون نهاية مقدمي هذا المحتوى عبر السوشيال ميديا بشكل خاص في التيك توك، بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، مكون من 15 حلقة وتم عرضه في النصف الأول من رمضان 2024.