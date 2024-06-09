محمد إمام يتعاون مع المنتجة مها سليم في عمل درامي جديد.. رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم محمد إمام لخوض السباق الرمضاني المقبل 2025، بعمل درامي جديد حيث يتعاون فيه مع المنتجة مها سليم.





ويتكون المسلسل من 30حلقة، ويواصل فريق العمل في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيل المسلسل.





أحدث أعمال محمد إمام

ومن جانبه، يستعد محمد إمام لعرض فيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، ومن المقرر عرضه خلال ايام عيد الأضحى المبارك.





أبطال فيلم اللعب مع العيال





يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.





أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.





آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام هو مسلسل كوبرا دارت أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وقدم محمد إمام خلاله شخصية كوبرا وهو ميكانيكي يملك ورشة تصليح سيارات ويتهم بجريمة قتل مما يضطره للهرب إلى مكان بعيد، بينما لعب مجدي كامل دور شيخون وهو معلم في المدبح يملك محل جزارة وتجمعه عداوة بـ محمد إمام، فيما جسد أوس أوس شخصية مغربي وهو الصديق المقرب لـ محمد إمام.

أبطال كوبرا

مسلسل كوبرا عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، والعمل مكون من 15 حلقة، من بطولة مجدي كامل، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره، تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.