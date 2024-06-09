بعد ليلة زفافها.. جميلة عوض توجه الشكر لمن حضر حفل زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت جميلة عوض سعادتها بالحفل من خلال مشاركة عدد من صور الزفاف عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعدما احتفلت مؤخرًا بزفافها على المونتير أحمد حافظ، وذلك في حفل أُقيم في قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، وكتبت: لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة الغامرة والحب الذي شعرت به في يوم زفافنا، لقد تحقق حلمي بأن أكون محاطًا بأكثر العصابة المحبوبة التي أحدثت فرقًا كبيرًا، كما لو كانت قصة خيالية من طفولتي.

جميلة عوض توجه الشكر لمن حضر حفل زفافها

واضافت جميلو: وجدت نفسي في القلعة التاريخية المطلة على هذه المدينة الجميلة، ورفيق روحي أحمد بجانبي ومحاط بعائلتنا وأصدقائنا الأعزاء، والعديد منهم من الرموز الموهوبين والمشهود لهم في المنطقة، لقد لخصت ليلتنا شيئًا لم أستطع إلا أن أحلم به، ومع ذلك شهدنا ليلة مليئة بالسحر الذي لا يمكن للمرء إلا أن يتمناه.. شكرًا لكل من جعل هذا اليوم ممكنًا ولكل من شرفنا في سعادة دائمة بهذا الزفاف الخيالي، والذي بالنسبة لي ولأحمد هو مجرد بداية رحلتنا معًا.

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض

وجاء حفل الزفاف برقص العروسان جميلة وحافظ، على أغاني الهضبة عمرو دياب الذي أشعل الأجواء في الفرح، بالإضافة إلى مصطفى قمر الذي قدم بعض أغانيه القديمة والحديثة منها الليلة دوب، أيضًا أحيا أحمد سعد الحفل وسط وصلة من الرقص من العروسين والحضور على أغنيته إيه اليوم الحلو ده، وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا، نيللي كريم، منى زكي، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، غادة عادل، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، والمنتج أحمد السبكي.

إطلالة جميلة عوض في حفل زفافها

وارتدت جميلة عوض خلال الحفل فستان زفاف كلاسيك، مجسم ومنفوش بشكل بسيط من الأسفل، واختارت مكياج هادئ، وتسريحة شعر بسيطة، وطرحة طويلة.

آخر أعمال جميلة عوض

وكان آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل لانش بوكس، والذي شاركت في بطولته مع غادة عادل، وعُرض في موسم رمضان الأخير 2024، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Good Girls، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مكون من 30 حلقة، من بطولة غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، أحمد الشامي، صدقي صخر، وهشام إسماعيل، ومن تأليف عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي.