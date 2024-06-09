تكريم أبطال وصُناع مسلسل "دون سابق إنذار"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان المتميز ٢٠٢٤ بإحدي فنادق القاهرة، وكرم عدد من الفنانين والفنانات و المخرجين و المخرجات وعدد من مسلسلات رمضان وأبرزهم مسلسل “ دون سابق إنذار ” والذي كُرم أبطاله وصُناعه وأبرزهم الفنانة بسمة والفنانة نهال عنبر، والفنان أحمد خالد صالح، وعدد آخر من نجوم المسلسل.

أبرز المكرمين في المجلس القومي لحقوق الإنسان

و كان أبرز المكرمين الفنانة القديرة ميمي جمال والفنان القدير أحمد كمال والفنان القدير ياسر علي ماهر والفنانة بسمة والفنانة صابرين والفنان الشاب يوسف عمر والفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر والفنان أحمد خالد صالح والفنان محمد جمعة والفنان إسلام إبراهيم والفنانة فرح يوسف وعدد آخر من الفنانين والفنانات والأعمال الدرامية.