بعد ٣ أشهر من انفصاله.. أمير طعيمة يتزوج من نجمة مسلسل " العتاولة "

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جيني كامل، عبر موقع التواصل الاجتماع الفيديوهات والصور “إنستجرام” طليقة الشاعر أمير طعيمة، زواج طليقها من الفنانة يسرا الجديدى قائلة " مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين، مبروك يا ميرو يا أبو العيال، جوازة ترفع الراس، الفنانة اتصلت بيا وبلغتني بنفسها".

بعد ٣ أشهر من إنفصاله.. أمير طعيمة يتزوج من نجمة مسلسل " العتاولة "

بعد ٣ أشهر من إنفصاله.. أمير طعيمة يتزوج من نجمة مسلسل " العتاولة "

بعد ٣ أشهر من إنفصاله.. أمير طعيمة يتزوج من نجمة مسلسل " العتاولة "

و في سياق متصل نشر الشاعر الصور الأولي من زفاف بعد نشر منشور طليقته السابقة.

من جانب آخر انفصل الثنائي جيني كامل وأمير طعيمة في يناير الماضي بعد زواج دام لمدة ١٥ عام.