نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم ابطال وصُناع مسلسل "مسار إجباري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان المتميز ٢٠٢٤ بإحدي فنادق القاهرة وكرم عدد من الفنانين والفنانات و المخرجين و المخرجات وعدد من مسلسلات رمضان وأبرزهم مسلسل “مسار إجباري"

أبرز المكرمين في المجلس القومي لحقوق الإنسان

و كان أبرز المكرمين الفنانة القديرة ميمي جمال والفنان القدير أحمد كمال والفنان القدير ياسر علي ماهر والفنانة بسمة والفنانة صابرين والفنان الشاب يوسف عمر والفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر والفنان أحمد خالد صالح والفنان محمد جمعة والفنان إسلام إبراهيم والفنانة فرح يوسف وعدد آخر من الفنانين والفنانات والأعمال الدرامية.

تكريم ابطال وصُناع مسلسل " مسار إجباري "

تكريم ابطال وصُناع مسلسل " مسار إجباري "

تكريم ابطال وصُناع مسلسل " مسار إجباري "