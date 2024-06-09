نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية رنا رئيس في مسلسل "روح جدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت النجمة الشابة رنا رئيس مؤخرًا، تصوير مسلسلها الجديد، "روح جدو"، الذي هو من بطولتها، حيث بدأت التصوير في الاسبوع الماضي.





وتجسد رنا رئيس خلال الأحداث شخصية دكتورة ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.





قصة مسلسل روح جدو





مسلسل روح جدو من نوعية أعمال الدراما القصيرة، مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ومن بطولة رنا رئيس، إسلام إبراهيم، إنتصار، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ومحمد محمدي، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، ومن إخراج أسامة عرابي.





أحدث أعمال رنا رئيس

وفي نفس السياق، تنتظر ررنا عرض أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة منها انترڤيو، والمقرر عرضه على منصة WATCH IT.





آخر أعمال رنا رئيس

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس كان مشاركتها في مسلسل سر إلهي والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال مسلسل سر إلهي





وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.