نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يعني كده وهو صايم.. وليد توفيق يثير الجدل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الإعلامية بوسي شلبي، بنشر مقطع للمطرب وليد توفيق، والذي أثار به الجدل بسبب تصريحه عن الغناء وقت الصيام، وذلك خلال حواره معها برفقة المطرب صابر الرباعي.

ونشرت بوسي، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت خلاله مع وليد توفيق، وصابر الرباعي، كاشفة عن أن أول لقاء إعلامي جمعها بـ صابر الرباعي كان في دار الأوبرا المصرية وقدم الحفل وكان صائمًا وقتها، ليرد عليها وليد توفيق قائلًا: أحلى شيء تغني وأنت صايم.. يعني كان كده وهو صايم لو مش صايم كان عمل إيه؟

اتهام وليد توفيق بالتحريض على زواج القاصرات

يشار إلى أنه قد أثار وليد توفيق جدلًا واسعًا منذ طرح فيديو كليب أغنية لا تقولي عمري خمسين، والتي دارت حول أن الرجل الخمسيني له الحق في أن يعيش حياته الطبيعية ويتزوج بمن يريد، الأمر الذي أثار غضب الجمهور واتهمه بتشجيع كبار السن على الزواج من القاصرات.

وعلق وليد توفيق على هذا الاتهام، وقال في تصريحات تليفزيونية: خلال إحدى الجلسات، جاء الشاعر مارون روحانا، الذي تعاونت معه في أكثر من أغنية، وقال أبو وليد أسمع هذه الأغنية أنا كتبتها، وعندما قرأت النص فضحك إحسان المنذر وقال هذه فرصة.

وأضاف وليد توفيق: البعض يفكر أننا في هذا العمر لا نحب ولا نعشق ولا نشعر بالحب، فأخذت العود ولحنتها، الأغنية تقول إذا كان الشخص عمره خمسين ولم يتزوج من حقه يحب ويتزوج، ولا تتصور مدى سعادة من هم في هذا العمر بالأغنية.









أحدث أعمال وليد توفيق الغنائية





وطرح الفنان وليد توفيق مؤخرا احدث أعماله الغنائية بعنوان “لسه بيسألوني”، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل أغنية لسه بيسألوني





ياما لسه بيسألوني من ألحان وغناء النجم وليد توفيق وكلمات الشاعر عاصم حسين وتوزيع باسم منير من إنتاج شركة روتانا".





كلمات أغنية “لسة بيسألوني”





ياما لسه بيسألوني

عن غرامك يا عيوني

عن غرامك يا عيوني

حتى وانت بعيد يا غالي

لسه بردو بيحسدوني

لسه بردو بيحسدوني

ياما لسه بيسألوني

عن غرامك يا عيوني

عن غرامك يا عيوني

حتى وانت بعيد يا غالي

لسه بردو بيحسدوني

لسه بردو بيحسدوني

