المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم يسرا اللوزي

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن فريق عمل مسلسل “صلة رحم”

قامت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتكريم الفنانة يسرا اللوزي ضمن فريق عمل مسلسل صلة رحم أثناء توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان وذلك يوم السبت 8 يونيو 2024.



يدور هذا التكريم حول أهمية الأعمال الدرامية التي تشكل الوعي الجمعي تجاه حقوق الإنسان، وقد فاز مسلسل صلة رحم ضمن عدة أعمال أخرى بهذا التكريم، حيث تدور أحداث المسلسل حول قضايا تأجير الأرحام والعواقب القانونية والأخلاقية التي تلاحق مثل هذا الفعل، كما يسلط الضوء على العوامل النفسية التي تصيب المرأة بعد الإجهاض واستئصال الرحم، ويشارك في بطولة المسلسل إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر النادي.



أحدث أعمال يسرا اللوزي سينمائيًا فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، وشاركت في بطولته أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور وسيد رجب، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.