نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي المقدم محامية في مسلسل "وتر حساس".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة إنجي المقدم، للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان "وتر حساس"، بطولة النجمة صبا مبارك، ومن المقرر البدء في تصوير العمل عقب عيد الأضحى مباشرة عقب الانتهاء من كافة تفاصيل العمل.





وتجسد إنجي المقدم خلال أحداث العمل شخصية محامية، وهى المرة الأولى التي تقدم فيها إنجى شخصية محامية في الدراما التليفزيونية.





تفاصيل مسلسل وتر حساس





ومسلسل وتر حساس بطولة النجمة صبا مبارك، وإنجي المقدم، من إخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة.





آخر أعمال إنجي المقدم في الدراما





يذكر أن آخر أعمال النجمة إنجي المقدم مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.





آخر أعمال إنجي المقدم السينمائية





والجدير بالذكر آخر أعمال إنجي المقدم السينمائية فيلم "كاملة" الذي شارك في أكثر من مهرجان، والذي يناقش قضية اجتماعية هامة؛ حيث يتحدث عن طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها؛ حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة فيمن حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.