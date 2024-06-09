نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "علينا أن نستمر في التحرك".. أول رد لـ هشام عاشور بعد إعلان انفصاله من نيللي كريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر لاعب الاسكواش هشام عاشور لأول مرة، بعد إعلان انفصاله رسميًا عن الفنانة نيللي كريم، خلال الشهر الماضي، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بـ«إنستجرام».

وعلق هشام عاشورعلى الفيديو أثناء قيادته للسيارة، قائلًا: «علينا أن نستمر في التحرك.. لدي مصير ووجهة أنا واحد من نوعها»، مما جعل الجمهور يتفاعل معه.

فبعد قصة حب دامت لأكثر من عامين، انفصل الثنائي الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور في 31 مايو الماضي، مما آثار حزن محبيهم.

وأكدت نيللي كريم صحة نباء الانفصال في تصريحات صحفية لها قائلة: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور وذلك في عام 2021م، وسط حفل زفاف كبير بمدينة الجونة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، وأكدت نيللي في ذلك الوقت أنها كانت لا تريد أحدًا سوى الأقارب فقط، وأنها كانت لا تنوي إقامه حفل زفاف كامل، ولكن وجدت الناس يقدمون على الحفل دون دعوة لهم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياتها.

وكان قد طلب هشام عاشور الزواج من نيللي كريم عندما رأها في أحد شواطئ مدينة الجونة، ولكنها رفضت للمرة الأولي مؤكدة أن أول مقابلة بينهما كانت مرتدية بيجاما.