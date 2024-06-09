أعراض مرض الإعلامية لميس الحديدي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت اليوم الإعلامية لميس الحديدي ضيفة على بودكاست قناه "المشهد" فى برنامج "منا وفينا" الذى تقدمه الإعلامية هبه حيدري، وكشفت خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والتفاصيل في حياتها الشخصية والعملية بالإضافة لإصابتها بمرض السرطان.

أبرز المعلومات عن أعراض مرض السرطان

مرض السرطان هو ضمن عدد كبير من الأمراض، التي تتميز بتطور خلايا شاذة، كما أنها لديها القدرة على الانتشار داخل جميع أنحاء الجسم.

- الإرهاق

- وجود كتلة تحت الجلد

- تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره

- تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

- سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

- ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

- زيف أو كدمات بلا سبب معروف

كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال برومو بودكاست برنامج "منا وفينا" عن إصابتها بمرض السرطان وأسباب إخفائه عن الجمهور، معلقة: “لما يجيلك كانسر بتستخبى، ومبحبش أتكلم عليه”.

وعلقت لميس الحديدي خلال برنامج "منا وفينا"، بملامح الحزن على سبب إخفائها لإصابتها بمرض السرطان قائلة: "ليه بتجيبي السيرة دي؟! مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات، ودا وجع يخصني وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة".

وتابعت: “أنا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجيلك كانسر، بتستخبي، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه”.

ووأردفت لميس حديثها قائلة: “لما عرفت إني مريضة عشت كبوس وقلت هيعدي، ومن النعم اللي في حياتي بجانب ابني إن ربنا أخد بإيدي من المرض، وأمي وعمرو أديب وقفوا جنبي في تلك الفترة، وأصدقائي وعيلتي وبعض المقربين مني”.