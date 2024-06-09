عمرو أديب عن ولاد رزق: "إمكانية عالية وأساتذة الفن"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الإعلامي عمرو أديب عن فيلم ولاد رزق والذي من المقرر طرحه يوم 12 من يونيو الجاري في دور العرض السينمائية من خلال برنامجه “الحكاية” الذي يذاع عبر شاشة mbc، وقال: "أخيرة فيلم ولاد رزق في دور العرض انتوا مع إمكانية عالية وأساتذة تمثيل، وكتابة عظيمة، ونجوم لها وزنها".

وأضاف: "أحنا ديما مبهورين بالأفلام الأمريكية هنشوفها في ولاد رزق بشكل مختلف مصري أصيل، دايما بنقول عن الإنتاج المشترك لكن الإنتاج المره دي فن وبس".

وتابع: "الفيلم ده هيحقق أعلى إيرادات وافتكروا كلامي، لما تتفرج هتحس بكل تفاصيله في كل مشهد، سوف تشاهد فيلم عالمي، بكل متعة واثارة، مع أبطال السينما المصرية العظماء".

وفي سياق آخر طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث والذي يحمل اسم "القاضية" ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي المقبلة، وقامت اليوم بطرح البوستر الرسمي لكل شخصية من شخصيات العمل.

وفي نفس السياق قام المستشار تركي آل شيخ بكتابه منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وكتب:" ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم... احنا جاهزين هل انتو جاهزين يافريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه اخر ٢٠٢٥م".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.







كما تدور أغلب أحداث فيلم ولاد رزق 3، في دولة السعودية، تحديدًا بمدينة الرياض، والبوليفارد، حيث ظهر الفنان محمد ممدوح وهو يتحدث مع ولاد رزق عن مكان العملية الجديدة، قائلًا: في ماتش ملاكمة هيتلعب في موسم الرياض، ثم أشار إلى بقية تفاصيل العملية.

أبطال فيلم ولاد رزق ج3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.