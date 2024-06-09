وائل جسار يروج لحفله الجديد بـ شرم الشيخ.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - روج النجم وائل جسار لأحدث حفلاته الغنائية التي ستقام ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يوم 19 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ.





و نشر وائل جسار فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" قال فيه: "ناطركم بحفل عيد الأضحى بشرم الشيخ بمصر بتاريخ ١٩/٦ وكل عام وانتم بخير".





آخر أعمال وائل جسار

والجدير بالذكر آخر أعمال وائل جسار كليب كل وعد، وحقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه وتفاعل معها الجمعهور عبر مواقع السوشيال ميديا.

كلمات أغنية كل وعد



وجاءت كلمات أغنية كل وعد كالتالي:



كل وعد وعدتهولك هوفيه لك ما تخافيش

كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش

مش هقصر يوم معاكي صدقيني

اجمدي ده أنا بقوى بيكي ما تضعفيش

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته



فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة

هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة



هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته

آه

اوعديني إن أنتي تبقي زي ضلي ما تبعديش

كل صعب علي عدى وأنتي جنبي ما هزنيش

الوحيدة اللي في حياتي تفهميني

واللي بيها وليها عمري الجي هعيش

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة

هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة

