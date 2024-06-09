نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستعدين.. عمرو مصطفى يفجر مفاجاءة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمرو مصطفى، عن قيامه بإعادة تلحين بعض أعماله الغنائية القديمة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

منشور عمرو مصطفى

وقام عمرو مصطفى بنشر صورة له، وكتب عليها معلقًا: "يا أحلى جمهور

عندي ليكم خبر جامد! قررت ارجعلكم أعمالي في التلحين القديمة اللي بتحبوها، بس بشكل جديد ومختلف تمامًا".

وتابع: "جهزوا نفسكم لألحان تانية خالص، تجمع بين التراث والابتكار الجديد. هتعيشوا تجربة موسيقية مش هتنساها، فخليكم مستعدين!

تابعوني وكونوا أول ناس تسمعوا النسخ الجديدة قريب جدًا.

بحبكم

عمرو مصطفى".

رسالة غامضة من عمرو مصطفى

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة لجمهوره ومتابعيه، وذلك بنشره صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو عليها معلقًا: "أحيانًا الزمن كفيل بأنه يكشف كل حاجة".

وذلك مما دفع متابعيه يظنون بأن الرسالة موجهه لعمرو دياب بعد أزمة صفعه لأحد المعجبين أمس أثناء إحياءه حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

آخر أعمال عمرو مصطفى

يذكر أن آخر أعمال عمرو مصطفى هو مشاركته مع الفنانة سميرة في تلحين آخر أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "كداب"، الأغنية من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني.

ومن المقرر أن يتبع الكليب أعمال أخرى قامت سميرة بتسجيلها خلال الفترة الماضية.







وتقول الأغنية الكلمات التالية:



عليا انا.. حبيبي مش عليا



انا ده لو تحلفلي مية سنة.. مش حتجاب سكة في كلمتين



عليا انا.. امورك مش مبينة



غير ان عقلك مش هنا.. وعامل عملة من يومين

