نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرا مبتسمان.. صورة قديمة تجمع عمرو دياب بالمعجب المثير للجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في مفاجأة غير متوقعة تداولت صورة قديمة تجمع الفنان عمرو دياب بالمعجب بطل واقعة الفيديو الشهير.

وترجع الصورة لعدة سنوات سابقة حيث حرص المعجب على التقاطها مع الفنان عمرو دياب وظهر الاثنان مبتسمان خلالها ورحب به وقتها الهضبة دون مشاكل.

في سياق متصل، تجاهل النجم عمرو دياب أزمة صفعه شاب خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي عند محاولة التصوير معه.

ونشر عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يروج به لحفله القادم بإماراة دبي الإماراتية، ضمن موسم حفلات عيد الأضحى المبارك 2024.