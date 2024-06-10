نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة غامضة من الممثل التركي كرم بورسين لجمهوره.. وهذا ما كشفه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الممثل التركي كرم بورسين في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له، حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"احتفظت بهذه الصورة لفترة من الوقت... أردت مشاركتها في الوقت الذي أردت فيه حقًا أن أعبر عن حبي وامتناني لكم جميعا، التقط المصور أيًا كنت شكرًا لك على الصورة تلك اللحظة بالظبط حيث مثل العديد من الأوقات الرائعة التي تواضعتموني فيها وحيث أنا ممتن حقا جميعًا ".



وأضاف:" من هم لطفاء ومبدعون جدًا ومهتمون جدًا الذين أشاروا إلى هذه الرحلة البرية التي بدأت كحلم فقط عندما كان عمرى 13عامًا الآن عمرى 37 دعونا لا نتحدث عن ذلك، ما زلت أحلم شكرا لكم جميعا، وأتمنى أن تحقق جميع احلامكم التي لا تنتهي ".



تعليقات الجمهور على منشور كرم بورسين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحقق لك كل ما تتمناه يارب العالمين، ربنا يبارك فيك، ربنا يوفقك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال كرم بورسين

والجدير بالذكر آخر أعمال كرم بورسين مسلسل ماذا لو أحببت كثيرًا " واحد من المسلسلات التركية التي تم بثها على Kanal D التركية بطولة كرم بورسين وحفصة نور، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

