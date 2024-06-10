نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلفة "أعلى نسبة مشاهدة" سمر طاهر تحصد جائزة جديدة عن أعمالها فى رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كُرمت المؤلفة سمر طاهر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الذي قامت بتأليفه وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، حيث تناول تحديات الجيل الجديد مع وسائط التواصل الاجتماعي.

سمر طاهر

كما تم تكريم المؤلفة أيضًا من لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس لمشاركتها في كتابة مسلسل "دون سابق إنذار"، الذي تم عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان، وذلك وسط عدد كبير من المبدعين المكرمين والنقاد والشخصيات العامة ومن أبرزهم السفيرة مشيرة خطاب، والأب بطرس دانيال، المخرجة القديرة إنعام محمد علي، الإعلامي عمرو خفاجي والناقد الفني طارق الشناوي، وعدد كبير من الفنانين.

سمر طاهر

تفاصيل مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”

يتناول مسلسل أعلى نسبة مشاهدة السوشيال ميديا وتأثيرها على المجتمع، وكذا الفجوة بين الأجيال، ودوافع الشباب، والعلاقات الأسرية، وتدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

كواليس مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

تفاصيل مسلسل “دون سابق إنذار”

بينما يتناول مسلسل دون سابق إنذار، قضايا اختلاط الأنساب، كما يحلل معنى الأبوة والأمومة والعلاقات الزوجية في العصر الحديث، ومسلسل "دون سابق إنذار" من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان، تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

سمر طاهر

كانت سمر طاهر قد حصلت على عدد من الجوائز من أهمها جائزة ساويرس الثقافية فئة أفضل سيناريو عن فيلمها النزيل، كما قامت بتقديم العديد من الأعمال الدرامية، وصدر لها اربعين كتابًا في مصر وخارجها.