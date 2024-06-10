نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي تعلن إصابتها بمرض السرطان منذ 10 سنوات.. التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن إصابتها بمرض السرطان منذ 10 سنوات، زذلك خلال إستضافتها في برنامج بودكاست "مننا وفينا".

وكشفت لميس الحديدي سبب إخفائها المرض عن الجمهور قائلة: ليه بتجيبي السيرة دي؟! مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات، ودا وجع يخصني وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة.

وتابعت: "أنا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجيلك كانسر، بتستخبي، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه".

ووصفت الحديدي فترة إصابتها بالمرض بأنها كانت "كابوسًا"، لكنها تمسكت بالأمل في الشفاء، ووجدت الدعم من ابنها وأمها وزوجها الإعلامي عمرو أديب، بالإضافة إلى أصدقائها وعائلتها وبعض المقربين منها.

وأكدت الإعلامية أن أصدقاءها كانوا يقيمون حفلات خلال جلسات العلاج الكيماوي، وأنها كانت تسجل حلقات برنامجها مع الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد انتهاء هذه الحفلات، "صحابي كانوا بييجوا خلال جلسة العلاج، يعملوا حفلة، وكنت بخلص الحفلة وأسجل حلقة الأستاذ محمد حسنين هيكل"، مؤكدة أنها لم تغب في أي يوم عن جمهورها خلال فترة مرضها.