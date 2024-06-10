هكذا علق عمر كمال على واقعة عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان عمر كمال فيديو طريف مع أصدقائه يسخر فيه من واقعة عمرو دياب أمس والذي قام فيها بصفع أحد المعجبين من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

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كتب معلقا :' سلوك المطربين مع المعجبين بعد واقعة عمرو دياب

أعلن عمر كمال، منذ قليل عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان "السوق"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر مقطع من الأغنية، وعلق عليها قائلًا: "بكرة أغنية السوق على جميع المواقع".

وفي سياق آخر، تصدر اسم المطرب عمر كمال، مؤخرًا مؤشر البحث جوجل وذلك بعد حلوله ضيفًا في برنامج خلاصة الكلام الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، وكشف أثناء اللقاء عن تعرضه للسرقة والسطو في لوس أنجلوس بأمريكا.

وتحدث عمر كمال عن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، وأنه كان يقوم فتح حساب بنكي بأحد البنوك هناك ونجاته من عملية سطو.

وعن تعرضه للسطو بأحد البنوك في أمريكا، قال: "كنا في لوس أنجلوس وكان معايا حد مرافق ليا طول الوقت هناك، وقالي افتح لك حساب بنكي هناك ينفعك بعدين وأنا كنت مهووس بالأفلام الوثائقية وكنت قريت تقرير أن لوس أنجلوس فيها كل يوم 50 حالة سرقة لبنوك بتحصل وقولت ده استحالة يحصل ليا، وكان ساعتها بعد كورونا بسنة وكنت قاعد وكان في راجل واحد بس في شباك البنك، ولقيته بيتخانق معاهم وقولت انا ماليش دعوة".