لميس الحديدي: عمرو كان بيطفش العرسان مني قبل زواجنا.. وكلمتي اللي بتمشي في البيت

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل بداية علاقتها بزوجها الإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال إستضافتها في برنامج بودكاست "منا وفينا".

وقالت لميس الحديدي إنها في البداية كانت تراه "دمه ثقيل" واقتصرت علاقتهما على كونهما زملاء في العمل.

وتابعت حديثها مازحة" أديب كان "بيطفش كل العرسان اللي بيجولي وبيقنعني أرفضهم

وأكدت أن كلمتها هي التي تمشي في البيت في الأمور الكبيرة والصغيرة، ولكن بعد استشارة زوجها، قائلة: "كلمتي هي اللي بتمشي في البيت بعد استشارة عمرو".

وأوضحت الحديدي أن أسرتها بأنها أسرة عادية لها مواعيد ثابتة في كل شيء، وأنهم يسافرون كثيرًا.

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي إلى اختلاف شخصيتها عن شخصية زوجها، فهي اجتماعية للغاية، بينما هو برج العقرب ويفضل الانعزال، ومع ذلك، فقد تمكنا من تخطي مرحلة الغيرة التي كانت موجودة في بداية زواجهما، وأصبحا يعيشان حياة زوجية سعيدة منذ 30 عامًا.