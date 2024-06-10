ساندي في إطلالة مثيرة للجدل والسبب" صحاب مصانوش"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة ساندي عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة وتحمل اسم "صحاب مصانوش" وتطرح قريبًا.



حيث شاركت "ساندي" جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بوستر الأغنية، وظهرت خلاله بشكل جريء.

تعليقات الجمهور على منشور ساندي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميزة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال ساندي

والجدير بالذكر آخر أعمال ساندي أغنية هوب هوب، والتي تصدرت تريند يوتيوب فور نزولها.

كلمات أغنية هوب هوب

ما مسكتش فيّ جامد ما مسكتش

يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش

ما مسكتش فيّ جامد ما مسكتش

يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش

شاطر أوي في الكلام يا مكلامنجي

وفي ساعة الفعل جيت وما نفذتش

مش قد كلمة ليه كنت تقولها

دي حبوب شجاعة وإنتهى مفعولها

شاطر أوي في الهزار يا مضحكنجي

وفي ساعة الجد بجد ما علمتش

هوب، هوب إيه يا حب، حب



إختفيت ليه مني ليه حصل دروب؟

مس، مس لو كلامي مس

ولا جيه ع الجرح قولي وأنا بس

هوب، هوب، هوب إيه يا حب، حب

لو كلامي ع الجرح قولي هستوب

إيه

إيه

دلعت ياما فيك وأهو ما طمرشي

أقعد ساكت بقى ما تتأمرشي

دلعت ياما فيك وأهو ما طمرشي

أقعد ساكت بقى ما تتأمرشي

شاطر أوي في المزاج آه يا مزاجنجي

وفي ساعة الإحتياج لأ ما نفعتش



هوب، هوب إيه يا حب، حب

إختفيت ليه مني ليه حصل دروب؟

لو أنا مس، مس لو كلامي مس

ولا جه ع الجرح قولي وأنا بس

وأنا هوب، هوب، هوب إيه يا حب، حب

لو كلامي ع الجرح قولي هستوب