في أقل من شهر..تامر حسني يتخطى المليون مشاهدة بـ "مع السلامة يا مدرستي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أصدر تامر حسني منذ 3 أسابيع أغنية جديدة بعنوان "مع السلامة يا مدرستي" من كرنفال المدارس بالتزامن مع نهاية فترة الأمتحانات وتخرج البعض من المدارس.



وحققت الأغنية نجاح كبير، وقام عدد من الجمهور باستخدامها على فيديوهات التخرج، ووصلت نسب مشاهدة الأغنية عبر يوتيوب إلى مليون مشاهدة في أقل من شهر فقط من طرحها.

ما هى فكرة الأغنية ؟

ويتحدث تامر حسني خلال الأغنية عن انتهاء فترة الدراسة والتخرج من مرحلة دراسة والذهاب للأخرى بعد النجاح بها.



تفاصيل أغنية مع السلامة يا مدرستي



أغنية "مع السلامة يا مدرستي" من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع ومكساچ سام محمد، ماستر علي فتح الله، تسجيل الغناء جلال فهمي

كلمات الأغنية



مع السلامة يا مدرستي مع السلامة يا كراستي

مع السلامة يا فصلي الجميل هتوحشيني يا مدرستي

مع السلامة يا أستاذي، مع السلامة يا أستاذتي

مع السلامة يا مدرستي مع السلامة يا كراستي

مع السلامة يا فصلي الجميل هتوحشيني يا مدرستي

مع السلامة يا أستاذي، مع السلامة يا أستاذتي

ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني

ونشوفكم على خير بعد سنة هنا من ثاني

ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني

ونشوفكم على خير بعد سنة هنا من ثاني

على أحلى أيام وصحة وسلام

على أحلى أيام وصحة وسلام

يا صاحبي أوعى تنساني

أنا هستغلك يا إجازتي ومش هضيع أنا وقتي

أيوة هلعب كثير وبرضو هصمم أنجح في رياضتي

وهنمّي كل إهتماماتي وطموحاتي وأقوي إرادتي

ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني

ونشوفكم على خير بعد سنة هنا من ثاني

ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني

ونشوفكم على خير بعد سنة هنا من ثاني

على أحلى أيام وصحة وسلام

على أحلى أيام وصحة وسلام

يا صاحبي أوعى تنساني



أعمال تامر حسني القادمة



وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

أبطال ري ستارت



يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.