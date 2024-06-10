بعد فيديو الصفعة.. رد فعل مفاجائي من الشاب تجاه عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - توجه الشاب سعد أسامة، الذي تعرض للصفع من قبل عمرو دياب في حفل الزفاف، إلى جهات التحقيق للإدلاء بأقواله في القضية.

وطلب الشاب سعد أسامة من المطرب عمرو دياب تعويضًا واعتذارًا بعد أن قام الأخير بصفعه أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف.

وبدأت جهات التحقيق في الاستماع إلى أقوال سعد أسامة ضحية الصفع على يد عمرو دياب، وذلك بحضور محامي الفنان عمرو دياب ودفاع الشاب، كما استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال محامي الفنان عمرو دياب بعد تحريره محضرا بقسم الشرطة ضد الشاب.

عمرو دياب يتصدر التريند

ويذكر أن ضرب الفنان عمرو دياب لشاب في حفل زفاف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية،حيث تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه دياب وهو يصفع الشاب الذي حاول التقاط صورة معه.

وقد أثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا،وانقسمت الآراء بين مؤيد لتصرف دياب رافضًا للمضايقات التي يتعرض لها الفنانون،وبين منتقد لتصرفه واعتباره مبالغًا فيه.