لهذا السبب... أمير طعمية يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الشاعر أمير طعمية تريند محركات بحث جوجل، فور إعلان عن زواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي.



احتفل الشاعر أمير طعيمة بحفل زفافه على الفنانة التونسية يسرا الجديدي اليوم، حيث شارك جمهوره بمجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصور تعليقا قال فيه:"24-4-2024 يوم للذكرى مع زوجتي الجميلة".



تعليقات الجمهور على منشور أمير طعمية

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة، وغيرها من التعليقات.

التعليق الأول من طليقة أمير طعيمة



وقد أعلنت جيني كامل، طليقة الشاعر الغنائي أمير طعيمة، زواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدى، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك:" مبروك يا ميرو يا أبو العيال جوازة ترفع الرأس، الفنانة اتصلت بيا وبلغتني بنفسها".

وأضافت:" المشهد بيقول على لسان السيناريست، أنتي هتيجي معايا وأنتي مملطة كده، خدي شال بقى معاكي لتستهوي، مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين".

ويذكر أن جيني كامل قد وجهت رسالة غامضة عبر حسابها بموقع فيس بوك، وهي: "للأسف الشديد وأنا بقول كده وأنا في قمة الحزن، المرحلة الجاية مش عارفة هتكون نهايتها إيه.. بس الأكيد أنه خسارة أبشع بكتير من خسارة هدم منزل الأصدقاء القريبين ورفقاء سنوات النجاح وغيره، ما أسمعش حد منكم يرجع يقولي ما قولتيش ليه قبل ما تردي على اللي حصل".

