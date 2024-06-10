خلال شهر..تامر حسني يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ "قدها"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح تامر حسني منذ شهر أغنية "قدها" من خلال إعلان مستشفى الناس بشهر رمضان المبارك، لكن بدأت الأغنية حاليًا أن تصبح تريند بالتزامن مع التخرج من الجامعات.



وبدأ الجمهور يستخدم الأغنية على فيديوهات تخرجهم، ونشر تامر بعض تلك الفيديوهات مشيرًا إلى سعادته الشديدة بذلك.



كلمات أغنية قدها

متجمعين، على كل حلو في السنين

على كل خير متلككين

في كل فرصة مش فين وفين متجمعين

متأكدين إن اللي جاي ده كله جميل

وإن اللي فات مشوار طويل

والفرح قرب وأهو بالدليل متجمعين

واللحظة اللي بنقف عندها بنقول لها

قدها، قدها، قدها

قدها، قدها، قدها، قدها وقدود

وكل حاجة بييجي وقتها

بنروح لها قدها، قدها وقدود

ومصممين، ع الوعد وبكرة ملهوفين

وفي الأحلام متشعبطين

وبقلب جامد فيها ماسكين ومتبتين

واللحظة اللي بنقف عندها بنقول لها

قدها، قدها، قدها

قدها، قدها، قدها، قدها وقدود

وكل حاجة بييجي وقتها

بنروح لها قدها، قدها وقدود

آه) قدها، قدها، قدها)

قدها، قدها، قدها، قدها وقدود

وكل حاجة بييجي وقتها

بنروح لها قدها، قدها وقدود

أعمال قادمة لتامر حسني



يستعد تامر حسني لتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

أبطال ري ستارت



يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.