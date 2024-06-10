تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بتخرج ابائهما من المدرسة على أنغام قدها

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان تامر حسني على التواجد ضمن احتفالات تخرج أولاده بجانب بسمة بوسيل، ونشرت بسمة بوسيل من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدة مقتطفات من اليوم لتكريم آدم وتاليا.



ونشرت صورة تجمعها بتامر حسني وابنها آدم على أنغام أغنية "قدها"، كما نشرت عدة فيديوهات لتواجد تامر حسني وسط ابنتهما تاليا وأصدقاءها وهم يغنون معه أغناياته.

أعمال تامر حسني القادمة



وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق



آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية



من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

كلمات أغنية قدها



متجمعين على كل حلو في السنين

على كل خير متلككين

في كل فرصة

مش فين وفين

متجمعين

متأكدين ان اللي جاي ده كله جميل

وان اللي فات مشوار طويل

والفرح قرب واهو بالدليل متجمعين

واللحظة اللي بنقف عندها بنقولها

قدها قدها قدها

قدها قدها

وكل حاجة بيجي وقتها بنروحلها

قدها قدها وقدود

ومصممين عالوعد وبكرة ملهوفين

وفي الاحلام متشعبطين

وبقلب جامد فيها ماسكين ومتبتين

واللحظة اللي بنقف عندها بنقولها

قدها قدها قدها

قدها قدها

قدها قدها وقدود

وكل حاجة بيجي وقتها بنروحلها

قدها قدها وقدود

قدها قدها قدها

قدها قدها

قدها قدها وقدود

وكل حاجة بيجي وقتها بنروحلها