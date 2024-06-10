تعرف على آخر التطورات الصحية لـ أحلام الشامسي



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة أحلام الشامسي عن تعرضها لكسر فى ذراعها وذلك بعد ظهورها فى أحدث حفلاتها مع المطرب عبد المجيد عبد الله

وعلقت أحلام على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة إكس أنها تعرضت لكسر فى ذراعها عندما تم سؤالها عن سبب الجبيرة التى ظهرت بها على المسرح.

تعرف على موعد حفل أحلام الشامسي في الكويت

وعلى صعيد آخر، تستعد الفنانة أحلام الشامسي لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة والمفترض إقامته في الكويت يوم 19 من شهر يونيو القادم



ومن المقرر أن تغني أحلام أغنية جديدة فى حفل الكويت بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد “السيدة الأولى” والتى تقدمها لأول مرة على مسرح الكويت.



آخر أعمال أحلام الشامسي

والجدير بالذكر آخر أعمال أحلام الشامسي أغنية “فدوة عيونك”من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال، ويتضمن الألبوم عدة أغاني، من بينها “فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب.