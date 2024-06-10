تعرف على إيرادات فيلم رايان جوسلينج الجديد The Fall Guy



القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن فيلم الحركة والأكشن The Fall Guy أن يكسر حاجز التوقعات في شباك التذاكر العالمي حيث وصلت إيراداته نحو 160 مليونًا و749 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وانقسمت إيرادات فيلم The Fall Guy بين 83 مليونًا و231 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و77 مليونًا و518 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.



أحداث فيلم The Fall Guy

يدور فيلم The Fall Guy حول مؤدى حركات خطرة، stuntman، ومثل أي شخص في مجتمع الأعمال المثيرة، يتم تفجيره، وإطلاق النار عليه، وتحطيمه، وإلقائه عبر النوافذ، وإسقاطه من أعلى المرتفعات، كل ذلك من أجل الترفيه.

ولكن بعد تعرضه لحادث كاد أن ينهي حياته المهنية، يتعين على هذا البطل من الطبقة العاملة تعقب نجم سينمائي مفقود، وحل مؤامرة، ومحاولة استعادة حب حياته بينما لا يزال يقوم بعمله اليومي.

آخر أعمال رايان جوسلينج

والجدير بالذكر آخر أعمال رايان جوسلينج فيلم Barbie الذي تدور أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.