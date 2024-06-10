رشوان توفيق: فخور بكل مشهد قدمته مع محمد فاضل..  والغيطي يدشن رابطة لمحبي عمدة المخرجين

القاهرة - محمد ابراهيم -

على مدار أكثر من ثلاث ساعات متواصلة لم يتوقف التصفيق والاشادات من كبار نجوم الفن في حفل تكريم عمده المخرجين محمد فاضل والذى نظمته جمعية محبى الفنون الجميلة،قدم الاحتفالية الإعلامي والسيناريست الكبير محمد الغيطي والذى تحدث عن علاقته بالمخرج الكبير محمد فاضل منذ أكثر من ثلاثون عامًا تحدث خلالها عن مواقف ومعايشات لفاضل في بيته وعملة وكيف كان داعما لة ومؤمن بما يكتب منذ بدايته إلى أن جمعهما عمل فاضل الاخير " نجيب الريحاني" والذى نجح الغيطى فى هذا العمل بعوده فاضل إلى الدراما بعد غياب ١٢عاما

أبرز الحاضرين



حضر الاحتفالية قامات فنية وفكرية منهم الفنان الكبير رشوان توفيق الذى قال فى كلمته أنه فخور بكل مشهد قدمه مع فاضل وكذلك المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية الذى وجهة اللوم لكافة شركات الإنتاج وصناع الدراما بسبب غياب المخرجين الكبار أمثال فاضل عن المشهد الفنى وكذلك تطرق المخرج الكبير هاني لاشين إلى نفس النقطة مؤكدًا على دور فاضل الوطني في نشر الوعي والثقافة في ربوع مصر كذلك تحدث الفنان الكبير فاروق فلوكس عن علاقته بفاضل والمطرب مصطفى شوقي الذى تحدث عن فضل المخرج الكبير محمد فاضل علية فى تقديمه للدراما فى أول عمل لشوقى وهو نجيب الريحاني فى دور سيد درويش وكيف استفاد من توجيهاته وكذلك تحدث الفنان محمد سليمان عن مشاركته مع الاستاذ فى نفس العمل بدور استيفان روستى وتحدثت الفنانه دنيا عبد العزيز عن علاقتها بالاستاذ فاضل كما حضر الاحتفالية الفنانه وفاء مكي والمخرج عبد الحكيم التونسي وكيل نقابة السينمائيين ممثلا عن النقابة والشاعر الكبير هاني عبد الكريم والفنان سامي مغاوري وآخرين وفى نهاية الاحتفالية أعلن الإعلامي محمد الغيطي عن تدشين رابطة محبي محمد فاضل والتى ستكون منبرا ثقافيا هاما في المرحلة المقبلة والتى سيتراسها المهندس محمد عامر ويتولى محمد الغيطي التنسيق العام بها