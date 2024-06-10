دياب يتعاون في أغنية جديدة مع الشاعر عمرو المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الشاعر عمرو الشاذلي صورة جديدة برفقة الفنان محمد دياب من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:'بسم الله

قريبا من كلماتي مع الفنان ( دياب ) هتسمعوا حاجات حلوه أو ي ان شاء الله

كلماتي: عمرو المصري لحن: عمرو الشاذلي توزيع: عمرو الخضري

Stay tuned ".

أيضا يستعد المطرب أحمد سعد لطرح جديدة أغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتحمل عددًا من المفاجآت.

جدير بالذكر يستعد أحمد سعد لإحياء حفلًا غنائيًا في البحرين يوم 20 من شهر يونيو المقبل، ومن المقرر إنه يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

أحيا حفل غنائي ضخم، في التجمع الخامس، لتخرج دفعة عام 2024 بالجامعة الأمريكية، وسط حضور طلبة وخريجي الكلية، وسيطرت البهجة والسعادة العارمة على الأجواء بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.