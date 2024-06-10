تعرف على إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن فيلم Furiosa: A Mad Max Saga أن يخطف أنظار الجمهور فور عرضه على شاشة السينما، حيث وصلت إيراداته نحو 120 مليونًا و863 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 24 مايو الماضى.



إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga

وانقسمت إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga بين 55 مليونًا و663 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و65 مليونًا و200 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

أبطال فيلم Furiosa: A Mad Max Saga

العمل من بطولة آنيا تايلور جوي، ويشاركها البطولة كريس هيمسوورث، توم بيرك، لاتشي هولم، ناثان جونز وغيرهم، ومن إخراج المخرج جورج ميلر.



تلعب تايلور جوي دور البطولة في الفيلم كنسخة أصغر من فيوريوسا باعتبارها الشخصية المميزة، والتي تم تصويرها سابقًا في فيلم Mad Max: Fury Road للنجمة العالمية تشارليز ثيرون.

وبالعودة إلى ما قبل أحداث Fury Road، يتتبع الفيلم الجديد قصة الشابة Furiosa التي تم اصطحابها بعيدًا عن Green Place of Many Mothers وإجبارها على إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة.