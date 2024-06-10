نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر لميس الحديدي تريند محركات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الإعلامية لميس الحديدي تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول إصابتها بمرض السرطان مؤخرا.

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن إصابتها بالسرطان قبل 10 سنوات، ورفضها إعلان الأمر "حتى لا يقول البعض أنها تتاجر بالمرض".

وأضافت:"خفت أن يتهمني البعض بالمتاجرة بالأمر، والوجع يخصني لوحدي، كما أني أخفيت الأمر عن ابني حتى تقدمت في العمر، فأخبرته بعد ذلك".

وتابعت: "الإنسان حينما يصاب بالسرطان يختبئ، وقمت بمسح هذه الأمور من حياتي".

لميس الحديدي تكشف عن تجربتها بمرض السرطان

وأشارت:" عشت كابوس والشكر لله لأني تجاوزت هذه المحنة، وشكرا لكل شخص وقف بجانبي، ولم أتحدث نهائيًا من قبل عن هذه المحنة".

وبدت لميس الحديدي متأثرة للغاية، وتحدثت عن كواليس ما جرى، حيث كان أصدقاؤها يحضرون إلى جلسات العلاج الكيمياوي من أجل "عمل حفلة" لتسليتها، وهو ما كان يصيب الأطباء بدهشة.

وواصلت:" بعد الانتهاء من جلسات العلاج الكيمياوي كنت أتوجه لتسجيل حلقات الراحل محمد حسنين هيكل، ولم أتغيب يومًا واحدًا عن العمل خلال هذه الأزمة الصحية".

بما نصحت لميس الحديدي السيدات؟

واختتمت:" نصحت جميع السيدات بعمل الفحوصات الدورية، خاصةً أنها اكتشفت إصابتها بالمرض في كشف دوري عادي".