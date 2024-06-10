تركي آل شيخ يتحدث عن نفاذ تذاكر فيلم " ولاد رزق٣"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف تركي آل شيخ نفاذ تذاكر الويك أند الأول لفيلم “ ولاد رزق” موجها رسالة خاصة إلى الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب معلقا:' علمت الان ان اغلب تذاكر الويك اند الأول لفيلم ولاد رزق قد نفذت تماما قبل ايام من عرض الفيلم...يا خوفي لا تدفع كتير يا عمرو اديب".

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن فيلم ولاد رزق والذي من المقرر طرحه يوم 12 من يونيو الجاري في دور العرض السينمائية من خلال برنامجه “الحكاية” الذي يذاع عبر شاشة mbc، وقال: "أخيرة فيلم ولاد رزق في دور العرض انتوا مع إمكانية عالية وأساتذة تمثيل، وكتابة عظيمة، ونجوم لها وزنها".

وأضاف: "أحنا ديما مبهورين بالأفلام الأمريكية هنشوفها في ولاد رزق بشكل مختلف مصري أصيل، دايما بنقول عن الإنتاج المشترك لكن الإنتاج المره دي فن وبس".

وتابع: "الفيلم ده هيحقق أعلى إيرادات وافتكروا كلامي، لما تتفرج هتحس بكل تفاصيله في كل مشهد، سوف تشاهد فيلم عالمي، بكل متعة واثارة، مع أبطال السينما المصرية العظماء".

وفي نفس السياق قام المستشار تركي آل شيخ بكتابه منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وكتب:" ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم... احنا جاهزين هل انتو جاهزين يافريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه اخر ٢٠٢٥م".