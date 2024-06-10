بعد زواجها من أمير طعيمة.. يسرا الجديدي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة يسرا الجديدي تريند جوجل، وذلك بعد إعلان الشاعر أمير طعيمة أمس زواجه منها يوم 24 إبريل الماضي، وذلك بعد انفصاله عن زوجته جيني كامل.

تعليق جيني كامل على زواج يسرا الجديدي من طليقها

وكانت جيني كامل، قد سخرت أمس من زواج طليقها الشاعر أمير طعيمة ويسرا الحديدي، حيث تم الزواج بعد شهرين فقط من انفصالهما، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شاركت متابعيها بمقطع فيديو لأحد مشاهدها في مسلسل العتاولة، التي ظهرت فيه وهي تتحدث مع الفنان باسم سمرة وكان يقول لها خلاله:"إنتي هتيجي معايا وانتي مملطة كده"، وعلقت عليه قائلة:" المشهد بيقول على لسان السيناريست، انتِ هتيجي معايا وانت مملطة كده، خدي شال بقي معاكي لتستهوي، مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين، مبروك يا ميرو يا أبو العيال جوازة ترفع الرأس الفنانة اتصلت بي وبلغتني بنفسها".

معلومات عن يسرا الجديدي

يسرا الجديدي فنانة تونسية، كانت أول أعمالها الدرامية في 2023 عندما شاركت في مسلسل "الأجهر"، وقدمت خلاله دور ابنة الفنان خالد زكي، وشاركت العام الماضي في مسلسل" العتاولة "، وظهرت خلاله بدور زوجة الفنان باسم سمرة.