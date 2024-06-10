نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تفاصيل حفل كلثوميات بمسرح معهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنطلق حفل كلثوميات الذي أقامته دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد قدمته فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية قيادة المايسترو صلاح غباشي مساء أمس الأحد 9 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم

تضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفني أداء كل من مروة حمدي ورحاب مطاوع.

سلسلة كلثوميات

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيل من التراث الموسيقى العربي.

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نظمت حفلًا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والابتهالات والتواشيح لكبار الملحنين منها عليك صلاة الله وسلامه لـ فريد الأطرش، بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق، يا صاحب النور لـ مرسى الحريري، وديلى سلامى ورايحة فين يا حاجة من التراث، روح الوجود ورايحين عند النبى لـ أحمد عبد الله، الله أكبر كبيرًا وأم النبى لـ جمال سلامة، يا رايحين للنبى الغالى وربى سبحانك دومًا لـ رياض السنباطى، التكبيرات إعداد محمود الوزيرى، قسما بنور المصطفى لـ محمد عبد الله، نفسى ومنى عيني وحبيبنا يا محمد لـ طارق فؤاد، مولاى لـ بليغ حمدي، أسماء الله الحسني لـ سيد مكاوى أداء أحمد العمري، أحمد حسن، طه حسين، تامر نجاح، محمد البحيري، أشرف زيدان، سماح عباس، ولاء رميح.