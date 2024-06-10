نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوبرا " ماسكوريد " مع أوركسترا الأوبرا بقيادة دانماركية على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعيًا لتنفيذ أهداف الثقافة المصرية لمد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد كونسير أوبرا "ماسكوريد" للمؤلف الموسيقي كارل نيلسن بالتعاون مع سفارة الدانمارك ومصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة قيادة المايسترو الدانماركي بيتر إتراب لارسن وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا نبيل، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 12 يونيو على المسرح الكبير.

حفل المسرح الكبير



يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من المغنيين الدانماركيين وصوليست فرقة أوبرا القاهرة وهم السوبرانو سوزان إلمارك،التينور شارلز ووركمان، الباريتون مروتن ستوجارد، الباريتون مصطفى محمد، التينور "مصطفى مدحت،مينا روفائيل وإبراهيم ناجي".

تدور قصة الأوبرا حول ليندر وليونورا اللذان يلتقيان بالصدفة في حفل تنكري ويقسمان على أن يدوم حبهما إلي الأبد ويتبادلان الخواتم،في اليوم التالي يخبر ليندر خادمه هنريك عن حبه الجديد ويصاب بالذهول عندما يذكره هنريك بأن والديه خطبا له ليونورا ابنة ليونارد من سلاجيلس النائية؛ وفي الفصل الثالث يتقابل جميع الأطراف في الحفل التنكري الليلي حيث ينكشف كل شئ وتنتهي القصة لصالح الجميع.



نبذة عن أوبرا ماسكوريد

يذكر أن أوبرا ماسكوريد هي أوبرا من ثلاثة فصول تم عرضها لأول مرة في 11 نوفمبر 1906 علي المسرح الملكي الدانماركي بكوبنهاجن وتمتعت بشعبية كبيرة حيث تعتبر الأوبرا الوطنية للبلاد.