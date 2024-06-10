نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية حاتم صلاح في فيلم "عصابة الماكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان حاتم صلاح، حاليًا في فيلم "عصابة الماكس"، بطولة الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، ويجسد خلال الأحداث شخص يُدعى البارون ويستعين به البطل أحمد فهمى ليكون عضوًا بالعصابة ليساعده في الأعمال الإجرامية التي يمارسها ولكنها ممتزجة بالكوميديا.

أبطال فيلم "عصابة الماكس"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة الماكس" عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف من ضمنهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

أحداث فيلم “عصابة الماكس”

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.