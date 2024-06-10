نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الفقي: جميع المؤسسات العالمية نقلت عن القاهرة الإخبارية تغطيتها للأحداث الجارية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المتحدة جزء من الاسرة الصحفية موضحًا أننا لدينا في الشركة المتحدة 7 مطبوعات صحفية و5 آلاف إعلامي منهم 3 آلاف في الصحافة الإلكترونية والورقية.

تطوير المنظومة والصحافة الالكترونية

وأكمل الفقي خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، أننا الفترة الماضية سعينا بشكل كبير لتطوير المنظومة والصحافة الالكترونية، والمهنة بشكل عام، ونفتخر أننا جزء من المنظومة الصحفية، وأن اغلب المنتسبين إلينا بالمتحدة نقابيين.

تغطية أحداث غزة

وأوضح أن جميع المؤسسات العالمية نقلت عن القاهرة الإخبارية، تغطيتها للأحداث الجارية في غزة، وما يحدث في غزة لا يصدقه عقل، والصمت العالمي عن هذه الانتهاكات أصبح مريب.

وتابع ان الاحتلال تعامل بمنتهى القسوة مع الصحفيين، ومنذ بداية حرب غزة، كان هناك حجب الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن اسرائيل خسرت شعبيا في الدول الغربية، وما خسرته إسرائيل خلال الشهور الثمانية الماضية لما تخسره على مدار 50 عامًا.