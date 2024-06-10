نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025..هنا الزاهد تتعاقد على مسلسل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنانة هنا الزاهد أولى بطولتها الدرامية، من خلال تعاقدها على مسلسل جديد، من إنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر للمنتج محمد سعدي، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كمال، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2025.



آخر أعمال هنا الزاهد السينمائية

وفي سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد السينمائية، هو مشاركتها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيدة" بطولة هشام ماجد، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية.

أبطال وصناع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"



ضم فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، هنا الزاهد،الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.