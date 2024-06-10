نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. مواهب كورال القدرات الخاصة على المسرح الصغير بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر لفصل كورال ذوي القدرات الخاصه تدريب وقيادة ميرفت فريد همام، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين الموافق 10يونيو بالمسرح الصغير.

مختارات من أجمل الاغانى العربية



يضم البرنامج مختارات من أجمل الأغاني العربية منها:" ع الدوار،يحكى أن، سلمولي على مصر، يا بلدنا يا حلوة، انت مصري ماشربتش من نيلها، بيسألوني مصر بالنسبالك إيه، اصحى يا دنيا، يا صباح الخير،جيرة وعشرة، ياوحشنى رد عليه،القريب منك بعيد، دوارين،ساعات بشتاق،بينا نعيش، علي إيدك، ياريحين للنبي الغالي".



أداء " ستيفين روماني، حسن طاف، على فرج، ماري مجدي، مانويلا خالد، أميرة محمد، مروان أحمد، حنين سامح، أصاله نصار، صفاء محمد، لبنى محمد، فرج محمد، محمد زهيري، هيلانه، عبد الرحمن هشام، فريدة إسلام، تاليه محمد، كنزي محمد، سلوان محمد، داليا عطية، محمد مصطفى، أميرة عزت، مريم طارق، جاسمين طارق، بسمة ثابت، عز الدين سامح، محمد أيمن، مصطفى عبد الرحمن".



مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.