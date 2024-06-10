أيان مكلين يبدي استعداده للعودة لشخصية جاندالف

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد النجم القدير أيان مكلين استعداده للعودة لتجسيد شخصية جاندالف في الفيلم الجديد الذي أعلن عن طرحه ويخص شخصية جولوم.

ووفق ديد لاين، قال مكلين في تصريحات جديده أنه مستعد للعودة إذا كان لازال على قيد الحياة للمشاركة في الفيلم.

وكان قد عبر نجم سلسلة أفلام ملك الخواتم الأصلية ايليجاه وودز، عن تفاؤله بالمشاريع السينمائية الجديدة التي يتم التخطيط لها، وتشتق من عالم أفلام LOTR.

ووفق ديد لاين، يتم العمل حاليًا على مشاريع لمجموعة أفلام سينمائية، لم يتحدد ما ان كانت ستشهد إعادة صناعة بالكامل لأفلام ملك الخواتم، أو ستكون مكملة للسلسلة الأصلية.

هذه الخطط تأتي بعد نجاح عرض الموسم الأول من العمل التليفزيوني المشتق من عالم الخواتم، وطرح بعنوان خواتم القوة.

مسلسلات قادمة

وضمن أحدث اخبار هوليوود، أنه يجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميًا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الأصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.

"كوستنر" يؤكد إلتزامه

وبعد ما أثير من شكوك حول استكماله للدور في المواسم القادمة،خرج المحامي الخاص بالنجم الكبير كيفن كوستنر، لينفى ما تردد من شائعات حول عصيان كيفن كوستنر، ورفضه للمشاركة في تصوير مشاهد الجزء الثاني من الموسم الحالي من مسلسل Yellowstone.

وذلك حسب تصريحات للمحامي "مارتي سينجر"، نقلتها صحيفة ديلي ميل، علق خلالها على الشائعات التي أحاطت بموكله مؤخرًا.