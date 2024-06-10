تراث المصريين في "حكايات الدكتورة" بقصر الأمير طاز

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، أمسية ثقافية جديدة بعنوان: “المصريين والعيد.. بين الموروثات الشعبية والطقوس الدينية” بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن سلسلة أمسيات “حواديت الدكتورة”، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 11 يونيو الجاري.



أمسيات “حواديت الدكتورة"

تناقش الأمسية تاريخ الأعياد عند المصريين وما يصاحب تلك المناسبات من عادات وطقوس ونسترجع ذكريات الأعياد في الماضي.



تقدم الأمسية دكتورة فاتن صلاح سليمان أستاذة تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة وعضو هيئة خبراء التراث العرب.

صندوق التنمية الثقافية



صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.