تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في دبي في عيد الأضحى، وذلك يوم 18 يونيو الجاري، من المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

أزمة عمرو دياب الأخيرة



وكان عمرو دياب، قد تصدر تريند جوجل، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد واقعة صفعه بالقلم لشاب أثناء حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي وظهر الشاب في الفيديو الذي تم تداوله عبر السوشيال ميديا وهو يحاول التقاط صورة سيلفي معه، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، وبدأ في الفيديو أن الشاب وهو يحاول الإمساك بعمرو دياب، مما أثار غضبه ودفعه إلى صفعه، وانتهى الأمر بتحرير عمرو دياب محضرًا فيه بقسم الشرطة.

آخر أعمال عمرو دياب



وكان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هو ألبومه الجديد «مكانك»، الذي طرحه مؤخرًا، وتضمن 12 أغنية.