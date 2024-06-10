بري لارسون تشارك في حدث مميز بلوس أنجلوس بعنوان Lessons in chemistry Fyc

القاهرة - محمد ابراهيم - كانت نجمة عالم مارفل، بري لارسون حاضرة في الحدث المميز الذي احتضنته مدينة لوس أنجلوس بعنوان Lessons in Chemistry FYC.

ووفق ديلي ميل، الحدث شهد حضور مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الكبار، احتفاء بصناعة السينما.

وضمن أحدث أخبار عالم مارفل السينمائي، شهد مؤتمر القصص المصورة السنوي الذي احتضنته مدينة لاس فيجاس طرح لقطات ترويجية أولى من فيلم Captain America: Brave New World ضمن عالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية التي ظهر بها انتوني ماكي والنجم هاريسون فورد الذي يقدم شخصية "هالك الأحمر".

وعلق النجم أسمر البشرة انتوني ماكي على طبيعة عمله على مشروع جديد ضمن عالم مارفل السينمائي، في حوار جديد نشر له مؤخرًا.

ووفق ديد لاين، قال ماكي أنه سعيد بالتجربة وكونه الآن الشخص الحامل لراية تجسيد شخصية كابتن أمريكا، ولكن في الوقت نفسه يرى أن الشخصية متطلبة للغاية، والأمر نفسه ينطبق على العمل مع مارفل.

ذلك بعد أن أكد رئيس شركة ستديوهات ديزني إنه قد تم التراجع بالفعل عن العمل على مشروعات سينمائية تابعة لعالم مارفل السينمائي، بعد ما شهدته أفلام من تقييمات منخفضة في السابق.

ووفق ديلي ميل، أكد الرئيس التنفيذي الحالي لديزني، أن العديد من أفلام ومسلسلات مارفل تم وؤدها قبل العمل على إنتاجها رسميًا.

وكانت كشفت مصادر عن نية عدد كبير من الموظفين العاملين في شركة ديزني لإنشاء نقابة خاصة بهم، تكون نقابة موظفي مؤسسة ديزني للدفاع عن حقوقهم بالمستقبل.

ووفق ديد لاين، أبدى ما يصل لـ 1،700 من العاملين في شركة ديزني استعدادهم للقيام بهذه الخطوة، وتأسيس نقابتهم الخاصة.

فيلم يواجه انتقادات

يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والأقزام السبع".

واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في أدوار بطولة في اعمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي أقدمت عليها ديزني مؤخرًا، في أدوار البطولة لأهم أعمالها السينمائية الحية.

جديد أخبار ديزني

استعانت شركة ديزني بأنظمة الذكاء الاصطناعي، في إنتاج مقاطع صوت للنجم الراحل روبن ويليامز، استخدمتها في الفيلم الوثائقي الذي صنعت الشركة بمناسبة مأويتها.

وحسب ما ذكرت ديلي ميل، الفيلم الوثائقي، استخدمت به ديزني، صوت روبن ويليامز أثناء تجسيده لشخصية جني من فيلم علاء الدين، وطرح الفيلم بعنوان Once Upon a Studio.